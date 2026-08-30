Число жертв наводнения в Непале увеличилось

Число жертв наводнения в Непале достигло 734 человек, ещё 2,5 тысячи числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные правительства.
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