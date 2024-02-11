Запад обвиняет нас в геноциде и выгоняет из всех спортивных мероприятий и музыкальных конкурсов. Но сейчас я вижу ситуацию совершенно обратной.
Посмотрим на настоящий геноцид?
Комментарии
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И
Искандер
Первым ещё аж в 1862 году ввёл понятие «национал-социализм» один из «отцов» сионизма Моисей Гесс. И под этим он подразумевал именно ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ. Так что сионизм и фашизм - "однояйцевые близнецы-братья".
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1 час.
Natalija Osminina
Надо только радоваться, что организаторы «Евровидения» не пускают Россию на песенный конкурс , УЕФА- на футбольные соревнования, МОК - на Олимпиады. Потому что зажратые чиновники России все равно бы в принудительном порядке тащили своих певцов и спортсменов на эти позорные содомитские мероприятия. От тварей надо отделяться. А по большому счету жаль, что нельзя этих "рептилоидов" (руководителей этих "конкурсов", начиная от песен и плясок, кончая политиков) сжигать на кострах, как ведьмаков. Сразу бы кол-во поклонников пидорасных сект поуменьшилось.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Как предположение можно допустить и такую версию. Вероятно не обошлось без МИ-6 и ЦРУ, нужно спонсировать и т.д. Для поддержания напряжённости в регионе такие радикалы нужны, только, как я понимаю, не рассчитали что будет такая "вылазка" и столько заложников.
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46 мин.
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