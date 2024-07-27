Исследование NYT показало, что Трамп был ранен пулей, а не осколками телесуфлера

В ходе расследования инцидента с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа, которое провели сотрудники газеты New York Times совместно с экспертом-криминалистом Робертом Махером, было установлено, что политика ранила именно пуля, а не фрагменты телесуфлера, как предполагалось ранее.