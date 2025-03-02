Прошло исследование: в Северной полушарии выявлены тревожные изменения климата

На средних широтах Северного полушария произошло усиление экстремальных погодных условий.Исследователи из Университета имени Сунь Ятсена в Китае, в сотрудничестве с американскими коллегами, выявили тревожные климатические изменения в Северном полушарии.
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