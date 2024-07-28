Разборкам нет конца: затравленная на Украине Лорак утерла команде Зеленского нос

Украинскую певицу Ани Лорак продолжают преследовать проблемы и несчастья. Если еще недавно артистку и близкую подругу Филиппа Киркорова шерстили из-за возможных связей с ВСУ, то теперь знаменитость оказалась не нужна ни нашим, ни вашим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии