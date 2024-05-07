Наши герои: как спасатель из Мангистау спасал людей во время наводнения

Габит Омаров – спасатель из Мангистау, который в числе других коллег спасал жизни людей во время наводнения в Кульсары, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
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