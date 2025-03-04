Фестиваль "Под лед Байкала": более 20 фридайверов примут участие в 2024 году

В Иркутской области с 16 по 21 марта пройдет фестиваль фридайвинга "Под лед Байкала". Свыше 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции, включая Ольгу Маркину и Шайку Эрджюмен, погрузятся в Байкал на одном вдохе без кислородных баллонов.