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Фестиваль "Под лед Байкала": более 20 фридайверов примут участие в 2024 году

Фестиваль "Под лед Байкала": более 20 фридайверов примут участие в 2024 году

В Иркутской области с 16 по 21 марта пройдет фестиваль фридайвинга "Под лед Байкала". Свыше 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции, включая Ольгу Маркину и Шайку Эрджюмен, погрузятся в Байкал на одном вдохе без кислородных баллонов.

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