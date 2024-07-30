Приморцам рассказали, где можно будет приобрести транспортные карты «Тройка»

Приморцы смогут приобрести транспортные карты сервиса оплаты проезда «Тройка» в почтовых отделениях, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на компанию «Цифровое Приморье», являющуюся оператором сервиса на территории Приморского края.
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