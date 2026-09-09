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Газета.ру

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СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Хасавюрте

СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Хасавюрте

Сотрудник СК на месте стрельбы возле кафе в Хасавюрте, Дагестан © СУ СК России по Республике Дагестан/MAX В Дагестане произошло двойное убийство: мужчина ворвался в кафе и застрелил бывшую жену и ее дочь.

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