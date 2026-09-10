Скаковская ждёт возрождения малых городов региона

Сенатор РФ Людмила Скаковская выделила тему развития малых городов в обращении Виталия Королева. 10 сентября глава Тверской области Виталий Королев выступил с обращением к жителям Верхневолжья и рассказал о планах по развитию региона, которые были поддержаны Президентом Владимиром Путиным на встрече с руководителем области 8 сентября.
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