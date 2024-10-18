Для чего Запад создаёт иллюзию готовности Киева к мирным переговорам

Глядя на мытарства Зеленского на протяжении последних недель, когда вслед за провальной поездкой в США он совершил не менее провальное турне по странам Европы, мне постоянно приходит на ум замечательный советский мультфильм «Возвращение блудного попугая», главный герой которого отличался несносным характером.
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