Для чего Запад создаёт иллюзию готовности Киева к мирным переговорам

Глядя на мытарства Зеленского на протяжении последних недель, когда вслед за провальной поездкой в США он совершил не менее провальное турне по странам Европы, мне постоянно приходит на ум замечательный советский мультфильм «Возвращение блудного попугая», главный герой которого отличался несносным характером.