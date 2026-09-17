Блик выдаст: астрономы нашли способ засечь воду на экзопланетах под правильным углом

При угле более 120° отражение света звезды от поверхности океана окрашивается в красный и резко повышает яркость планеты Из более чем 5500 открытых экзопланет десятки находятся в зоне обитаемости своих звёзд — но ни на одной до сих пор не удалось достоверно обнаружить жидкий океан.