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Блик выдаст: астрономы нашли способ засечь воду на экзопланетах под правильным углом

Блик выдаст: астрономы нашли способ засечь воду на экзопланетах под правильным углом

При угле более 120° отражение света звезды от поверхности океана окрашивается в красный и резко повышает яркость планеты Из более чем 5500 открытых экзопланет десятки находятся в зоне обитаемости своих звёзд — но ни на одной до сих пор не удалось достоверно обнаружить жидкий океан.

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