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Русская весна

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Пушков сравнил ситуацию в США с последними годами СССР

Пушков сравнил ситуацию в США с последними годами СССР

Противоречие между декларируемыми внутренними и внешними ценностями, которое в свое время привело к распаду СССР, в настоящее время переживают США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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