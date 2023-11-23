Пушков сравнил ситуацию в США с последними годами СССР

Противоречие между декларируемыми внутренними и внешними ценностями, которое в свое время привело к распаду СССР, в настоящее время переживают США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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