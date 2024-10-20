В Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях

Наблюдатели в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях, передает РИА Новости «Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются», — рассказал директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.
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