В Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях

Наблюдатели в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях, передает РИА Новости «Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются», — рассказал директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.