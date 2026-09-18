Зеленский ищет повод не допустить выборов на Украине, считает эксперт.Владимир Рогов, возглавляющий комиссию ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии, назвал несостоятельным объяснение Владимира Зеленского о невозможности провести президентские выборы на Украине.
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