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Царьград

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«Ничтожна и ущербна»: Рогов раскритиковал отговорку Зеленского об отмене выборов

«Ничтожна и ущербна»: Рогов раскритиковал отговорку Зеленского об отмене выборов

Зеленский ищет повод не допустить выборов на Украине, считает эксперт.Владимир Рогов, возглавляющий комиссию ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии, назвал несостоятельным объяснение Владимира Зеленского о невозможности провести президентские выборы на Украине.

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