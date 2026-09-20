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Царьград

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Карел Гавличек заявил о снижении запасов газа в Чехии на 20%

Карел Гавличек заявил о снижении запасов газа в Чехии на 20%

К середине сентября газовые хранилища в Чехии заполнены на 74%, что на 20% меньше прошлогоднего показателя.

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