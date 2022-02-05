Лука Дончич набрал 33 очка, 13 подборов и 15 передач в победном матче с «Сиксерс»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем матча с «Сиксерс» (107:98). Дончич набрал 33 очка (13 из 28 с игры), 13 подборов и 15 передач при 3 потерях за 40 минут на площадке.
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