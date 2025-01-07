Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ожидаемым казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, ее слова приводит «Focus».
Бербок не вытерпела после публичной пощечины в Сирии
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Идиотка. Рыщет по миру в поисках новых войн и крови, крови ей подавай и побольше. Совершила акт неуважения к стране, заявилась, дура, в штанах в обтяжку, ну как они это могут расценить? Проститутка явилась.
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17 час.
АК
Александр Крылов
Эта батутчица даже на малограмотную не тянет. Безграмотная, не мытая, дворовая прости...ка. Какой стыд странам, впустившим её в свой мир! Таких особей надо держать подальше от цивилизованного общества как прокажённых.
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16 час.
Василий А Местергази
"И потому самое тяжёлое впереди....." Если сидеть и ждать у моря золотой рыбки, то да! Хорошего не жди! Надо действовать, как действуют Ами - на опережение в соответствии с нашими интересами, а не пускать политологические пузыри!
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15 час.
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