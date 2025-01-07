НК Наталья Котельникова Идиотка. Рыщет по миру в поисках новых войн и крови, крови ей подавай и побольше. Совершила акт неуважения к стране, заявилась, дура, в штанах в обтяжку, ну как они это могут расценить? Проститутка явилась.

АК Александр Крылов Эта батутчица даже на малограмотную не тянет. Безграмотная, не мытая, дворовая прости...ка. Какой стыд странам, впустившим её в свой мир! Таких особей надо держать подальше от цивилизованного общества как прокажённых.