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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана

Атака началась в районе 2 часов ночи по местному времени и продлилась четыре часа. Официальный Тегеран заявил, что система ПВО успешно отразила удары, а некоторым объектам был нанесен «ограниченный ущерб»Израиль нанес удары по военным центрам в Иране, есть «ограниченный ущерб».

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