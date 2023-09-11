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Пермские больницы перестали бесплатно прививать от коронавируса

Пермские больницы перестали бесплатно прививать от коронавируса

Пермские больницы перестали бесплатно прививать от коронавируса.Медицинские учреждения Пермского края перестали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

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