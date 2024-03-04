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На российском заводе разобрали до винтиков трофейный БПЛА "Лелека100": что вызвало интерес у российских инженеров

На российском заводе разобрали до винтиков трофейный БПЛА "Лелека100": что вызвало интерес у российских инженеров

2 января 132K прочитали Всем привет. Не так давно в руки российских инженеров попался БПЛА, формально разработанный в одной соседней формально стране.

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