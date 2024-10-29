Конференция по защите прав предпринимателей прошла в Новой Купавне

Представители муниципалитетов Подмосковья встретились на одной площадке, чтобы обсудить важные темы. На встрече поднимались вопросы безопасного ведения бизнеса в современных реалиях, системные проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены, и пути их решения.