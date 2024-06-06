Детский театр «Галлагрант» из Свиблова стал лучшим в столице

В столице завершился Московский театральный фестиваль-конкурс школьных театров «Живая сцена». В направлении «Благосклонная Талия» победа досталась детскому театру «Галлагрант» центра детского творчества «Свиблово».
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