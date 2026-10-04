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На большей части региона небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 5 октября

На большей части региона небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 5 октября

Порывы ветра могут достигать 22 м/с Днем 5 октября в Алтайском крае ожидается до +20 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

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