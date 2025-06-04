«Вот, что крест животворящий делает!» – так и хочется воскликнуть вслед за Иваном Васильевичем.
Экзамен по русскому языку стали проваливать в 10 раз чаще – 30% вместо 3%
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
СБ
Сергей Белорозов
А посмотрите что делают с русским языком в России? Запоганили его англицизмами! Что не хватает русских слов?
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11 час.
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