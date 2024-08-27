Как избавиться от хвоща на даче: подборка советов

Эффективные способы избавления от вредного сорняка на дачном участке. 123RF/legion-media.ru Хвощ полевой — не только ценное лекарственное растение, но и злостный сорняк, который может стать настоящей проблемой для садоводов и огородников.
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