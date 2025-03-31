Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды. Более 70 процентов месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2 апреля, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.