Свердловская область заняла последнее место по явке в УрФО

Свердловская область заняла последнее место по явке среди регионов УрФО с показателем 71,3%. Лучший результат у ЯНАО – 94,11%, второе место – у ХМАО с 87,13%, третье место у Тюменской области, где на участки пришли 84,35% избирателей.
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