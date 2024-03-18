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Свердловская область заняла последнее место по явке в УрФО

Свердловская область заняла последнее место по явке в УрФО

Свердловская область заняла последнее место по явке среди регионов УрФО с показателем 71,3%. Лучший результат у ЯНАО – 94,11%, второе место – у ХМАО с 87,13%, третье место у Тюменской области, где на участки пришли 84,35% избирателей.

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