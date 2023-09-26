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На Камчатке приняли закон о праве на бесплатные участки для участников СВО

На Камчатке приняли закон о праве на бесплатные участки для участников СВО

В рамках нового законодательного решения, принятого Законодательным собранием Камчатского края, участники СВО, а также супруги травмированных или погибших военных получат возможность на бесплатное приобретение земельных участков в регионе .

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