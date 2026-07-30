29 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил журналистам, что «Евразийский экономический союз парализован и не работает».
Кавказский дрейф: Армения и Азербайджан объединяются против РФ
Комментарии
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Атом Мартин
все идет по плану
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1 м.
ВС
Валерьян Смогловский
Ввести. Визовый. Режим. Все. Диаспоры. Без. Объяснения. Домой. Торговцев. Убрать. Пусть. Дороги. Делают. Или. Домой. Никакого. Двойново. Гражданства. Приехали. 30дней. Домой
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1 м.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Чем больше поблажек тем больше нена к стране
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1 м.
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