ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 02.10.2023

Мммм-да, "шикарные " новости : что ни тема- кошмар. Предатели- в правосудии, предатели на ТВ, и, главное, предатели пяти "братьев"- республик. И как ? "Чем дальше в лес, тем больше дров". Какое-то сплошное безвластие и анархия ! Так кто-же и когда найдёт управу на весь этот бардак ?

ВМ

Владимир Минаков

"не купюры же вылетают из пушечных стволов." Да, не купюры. Купюры нужны, чтобы платить военным зарплату. Бюджет Украины на следующий год - 85 млрд. баксов ( при нынешнем курсе 35,57 гр/бакс). 43 млрд баксов ( в пропорции) дадут налоги, а 42 млрд - дефицит бюджета, покрываемый иностранной помощью. А армии нужно 46 млрд. баксов на год. И что будет, если военные своих денег не получат? А оружие у них есть... Ситуация, конечно, аховая, грозная, но "в закромах", вероятно, денежки имеются и армию без довольствия не оставят...