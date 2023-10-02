КОМБАТ ХОДАКОВСКИЙ О ПОВОРОТНОМ МОМЕНТЕ СВО: "ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬНО" Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский обратил внимание на переломный момент в ходе СВО, который вроде как произошёл не на фронте, однако фронт затрагивает напрямую.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 02.10.2023
Комментарии
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татьяна кирк
Мммм-да, "шикарные " новости : что ни тема- кошмар. Предатели- в правосудии, предатели на ТВ, и, главное, предатели пяти "братьев"- республик. И как ? "Чем дальше в лес, тем больше дров". Какое-то сплошное безвластие и анархия ! Так кто-же и когда найдёт управу на весь этот бардак ?
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12 час.
ВераВерная
Чего-то грустненько как-то....А у нашей Фемиды точно весы сломались, надо мастера вызывать. И повязку на глазах заодно проверить - похоже, дырявая она...
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
"не купюры же вылетают из пушечных стволов." Да, не купюры. Купюры нужны, чтобы платить военным зарплату. Бюджет Украины на следующий год - 85 млрд. баксов ( при нынешнем курсе 35,57 гр/бакс). 43 млрд баксов ( в пропорции) дадут налоги, а 42 млрд - дефицит бюджета, покрываемый иностранной помощью. А армии нужно 46 млрд. баксов на год. И что будет, если военные своих денег не получат? А оружие у них есть... Ситуация, конечно, аховая, грозная, но "в закромах", вероятно, денежки имеются и армию без довольствия не оставят...
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11 час.
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