БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег красноусов
    эти танки нужно уничтожать как только они появляются на усраинеМинистр обороны С...
  • Юрий Кушнарев
    шеренга предателей,халявщиков и многовекторных дурачков. Шольц - враг.Саммит «Центральн...
  • Алекс Сэм
    Да хрена лишние рты из России уйдут- нигде на западе нет такого соцпакета как у насСаммит «Центральн...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 02.10.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 02.10.2023

КОМБАТ ХОДАКОВСКИЙ О ПОВОРОТНОМ МОМЕНТЕ СВО: "ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬНО" Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский обратил внимание на переломный момент в ходе СВО, который вроде как произошёл не на фронте, однако фронт затрагивает напрямую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
татьяна кирк
Мммм-да, &quot;шикарные &quot; новости : что ни тема- кошмар.  Предатели- в правосудии, предатели  на ТВ, и, главное, предатели  пяти &quot;братьев&quot;- республик.    И как ?  &quot;Чем дальше в лес, тем больше дров&quot;.  Какое-то сплошное безвластие и анархия !   Так кто-же и когда найдёт управу на весь этот бардак ?
Ответить
12 час.
ВераВерная
Чего-то грустненько как-то....А у нашей Фемиды точно весы сломались, надо мастера вызывать. И повязку на глазах заодно проверить - похоже, дырявая она...
Ответить
11 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;не купюры же вылетают из пушечных стволов.&quot;                                              Да, не купюры. Купюры нужны, чтобы платить военным зарплату. Бюджет Украины на следующий год - 85 млрд. баксов ( при нынешнем курсе 35,57 гр/бакс). 43 млрд  баксов ( в пропорции) дадут налоги, а 42 млрд - дефицит бюджета, покрываемый иностранной помощью. А армии нужно 46 млрд. баксов на год. И что будет, если военные своих денег не получат? А оружие у них есть... Ситуация, конечно, аховая, грозная, но &quot;в закромах&quot;, вероятно, денежки имеются и армию без довольствия не оставят...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх