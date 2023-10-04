МОК отказался допускать российских спортсменов на юношескую Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет принял решение не допускать российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе, пишет «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии