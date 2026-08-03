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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бернарду о «Реале»: «Мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Невозможно было отказать, когда позвонил «Мадрид»

Полузащитник Бернарду Силва поделился эмоциями после того, как провел первую тренировку с «Реалом». Португальский футболист присоединился к мадридцам на правах свободного агента в это межсезонье.

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