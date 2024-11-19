Дворы Владивостока преображаются и становятся безопасными

Во дворах Владивостока появляются безопасные и функциональные игровые комплексы, сообщает PRIMPRESS. 76 придомовых территорий преобразятся во Владивостоке в этом году благодаря региональной программе «1000 дворов».
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