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"Кинуть в игнор" Лаврова было большой ошибкой. МИД РФ послал западных дипломатов на беседу с русской армией

"Кинуть в игнор" Лаврова было большой ошибкой. МИД РФ послал западных дипломатов на беседу с русской армией

Сегодня 68K прочитали Какие времена — такие и дипломатические отношения между странами. В сравнительно недалёкие во временном отношении, но уже бесконечно дальние в отношении геополитическом в первые годы правления Путина тогдашний американский посол в РФ так достал Кремль своими бесконечными поучениями, что его просто перестали куда-нибудь приглашать.

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Комментарии
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Андрей Баканин
С &quot;навозом во рту&quot; хорошо ответил. О чём спросил, то и получил.
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