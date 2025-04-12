Пресняков и Подольская помогут сыновьям стать артистами: «Пусть пробуют. Даже если недостаточно таланта»

В июне Владимир и Наталья отметят 20-ю годовщину со дня свадьбы. В честь важной даты пара решила устроить самый настоящий пир — как и положено, с гостями, нарядами, угощением!В июне Владимир и Наталья отметят 20-ю годовщину со дня свадьбы.
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