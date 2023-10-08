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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 для PlayStation В следующем месяце комп...

Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 для PlayStation В следующем месяце комп...

Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 для PlayStationВ следующем месяце компания Activision выпустит очередной шутер из серии Call of Duty, но уже сейчас обладатели консолей PlayStation могут бесплатно опробовать новую Modern Warfare 3.

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