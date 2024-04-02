ФСБ: в иконах через страны ЕС в Россию с Украины везли 27 взрывных устройств

ФСБ и таможенники, вскрывшие канал поставок взрывчатки в Россию, извлекли из ввозимых в страну православных икон 27 закамуфлированных и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности.