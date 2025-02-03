Ростислав Ищенко Трагедия Русского Поречного заключается в том, что туда пришла Украина. Не какие-то особые изверги, не СС-айнзатцкоманды, предназначенные для уничтожения представителей «нежелательных» народов и социальных слоёв, не свихнувшиеся от долгого сидения в схронах идейные бандеровцы.
Идея власти (толкование об Укре, много букв)
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Абсолютно правильный лозунг выдвинутый самими украинцами биться с русскими до последнего украинца. Это и идёт в СВО. Быстрая капитуляция даст возможность спастись какой то части маргиналов из числа бандеровского подполья. Это страшно и не желательно. Тщательная проверка должна быть обязательной.
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