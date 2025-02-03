Идея власти (толкование об Укре, много букв)

Анатолий Рябенко

Абсолютно правильный лозунг выдвинутый самими украинцами биться с русскими до последнего украинца. Это и идёт в СВО. Быстрая капитуляция даст возможность спастись какой то части маргиналов из числа бандеровского подполья. Это страшно и не желательно. Тщательная проверка должна быть обязательной.