С начала кризиса на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили 3 млрд баррелей нефти. Амин Нассер из Saudi Aramco сообщил о беспрецедентном влиянии конфликта, в который вовлечены ###A_1_A### США ###A_1_A###, Израиль и Иран.