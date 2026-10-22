С начала кризиса на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили 3 млрд баррелей нефти. Амин Нассер из Saudi Aramco сообщил о беспрецедентном влиянии конфликта, в который вовлечены ###A_1_A### США ###A_1_A###, Израиль и Иран.
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