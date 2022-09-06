Заявление США о последних атаках Турции

В то время как атаки турецкого государства на север и восток Сирии продолжаются, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сделал заявление, в котором говорится: «Мы очень обеспокоены напряженностью на турецко-сирийской границе».
В то время как атаки турецкого государства на север и восток Сирии продолжаются, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сделал заявление, в котором говорится: «Мы очень обеспокоены напряженностью на турецко-сирийской границе».
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