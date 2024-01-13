В Иванове суд заключил под стражу обвиняемого в приставаниях к девочкам мигранта

Египтянин пробудет в СИЗО как минимум до 8 марта.В Ивановской области получила новое продолжение история с задержанием гражданина Египта, который обвиняется в развратных действиях в отношении девочек-подростков.
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