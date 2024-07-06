Охранник предприятия в Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Боевики киевского режима снова открыли огонь по мирным жителям Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадал охранник местного предприятия, на территорию которого прилетел один из снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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