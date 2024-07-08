🥳 Стенд Крыма на Международной выставке-форуме «Россия» вошёл в десятку лучших из более 130 представленных Республику наградили в числе лучших региональных команд, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🥳 Стенд Крыма на Международной выставке-форуме «Россия» вошёл в десятку лучших из более 130 представленных Республику наградили в числе лучших региональных команд, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.