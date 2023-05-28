Трансиранский коридор «Север – Юг»: дорога Решт – Астара, проблемы и перспективы

Фото: alkhanadeq com Не натолкнётся ли рельсовый путь по западному берегу Каспия на «айсберг» азербайджано-израильского сотрудничества? 17 мая президенты России Владимир Путин и Ирана Эбрахим Раиси приняли в режиме видеосвязи участие в церемонии подписания в Тегеране министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром дорог и градостроительства Ирана Мехрдадом Базрпашом двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт – Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг».