БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трансиранский коридор «Север – Юг»: дорога Решт – Астара, проблемы и перспективы

Трансиранский коридор «Север – Юг»: дорога Решт – Астара, проблемы и перспективы

Фото: alkhanadeq com Не натолкнётся ли рельсовый путь по западному берегу Каспия на «айсберг» азербайджано-израильского сотрудничества? 17 мая президенты России Владимир Путин и Ирана Эбрахим Раиси приняли в режиме видеосвязи участие в церемонии подписания в Тегеране министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром дорог и градостроительства Ирана Мехрдадом Базрпашом двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт – Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг».

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