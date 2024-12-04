В Южной Корее развернулась баталия между президентом и парламентом

фото: AFPВ Южной Корее в последние сутки происходят важные политические события. Президент Юн Сок Ёль, чтобы помешать оппозиции, контролирующей Национальное Собрание, объявить ему импичмент, ввёл в стране военное положение.
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