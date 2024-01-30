CAS наказал дисквалификацией фигуристку Валиеву на четыре года за допинг

Русскую фигуристку Камилу Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил.Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) наказал ее дисквалификацией на четыре года и с момента якобы нарушения ей запретили выступления на официальных соревнованиях до декабря 2025-го.