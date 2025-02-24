Орловские студенты отправились в Анапу на ликвидацию экологической катастрофы

Накануне, 23 февраля, добровольцы Орловского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» отправились в Анапу для ликвидаций последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов.
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