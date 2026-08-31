С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх

С 1 сентября 2026 года россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах.
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