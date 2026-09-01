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Действия ООН и важность мира: о чем говорили лидеры стран на саммите ШОС

Действия ООН и важность мира: о чем говорили лидеры стран на саммите ШОС

Петр Ковалев/ТАСС Владимир Путин сегодня напомнил о том, чем еще 1 сентября вошло в историю. Это день начала Второй мировой войны.

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